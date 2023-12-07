  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti!

Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı

Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!

İsrail Müslüman soykırımı yapıyor! Korkunç rakam açıklandı

AYM Can Atalay için tarih verdi

Görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani baba hakkında sıcak gelişme

Ümit Dikbayır'dan şoke eden açıklamalar! İYİ Parti'ye FETÖ göndermesi

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!
Gündem DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü
Gündem

DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-07 23:38:00 - 2023-12-08 00:27:42
DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü

DSÖ dünyaya çağrı yaptı! İsrail'e sivilleri ve hastaneleri korumak için tedbirler alması çağrısında bulundu. DSÖ: Gazze\'deki sağlık sistemi çökmek üzere. Dünya şokta! Göz göre göre Gazze'de vahşet yaşanırken Göz göre göre sivilleri öldürdüler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki ağır bombardıman ve düşmanlıkların yeniden başlamasından dolayı sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıkladı. Yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de, işleyen hastane sayısı 36'dan 18'e düştü. DSÖ, İsrail'e sivilleri ve hastaneleri korumak için tedbirler alması çağrısında bulundu.
DÜNYA Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Gazze'deki ağır bombardıman da dahil olmak üzere, düşmanlıkların yeniden başlamasından ciddi kaygı duyulduğu belirtilerek, "Gazze nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor. 60 günden kısa bir sürede işleyen hastane sayısı 36'dan 18'e düştü. Sağlık ihtiyaçları artmaya devam ederken Gazze bir hastaneyi daha kaybetmeyi kaldıramaz" denildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığı, ağır bombardıman da dahil, düşmanlıkların yeniden başlamasından ciddi şekilde kaygı duyulduğu ve İsrail'e, savaş yasaları uyarınca sivilleri ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil altyapıyı korumak için her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor. Son tahliye emirleri Han Yunus'un yüzde 20'sini ve çatışmalardan önce sırasıyla yaklaşık 117 bin ve 352 bin kişiye ev sahipliği yapan Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri kapsıyor. 60 günden kısa bir sürede işleyen hastane sayısı 36'dan 18'e düştü. Bunlardan 3'ü yalnızca temel ilk yardım sağlıyor, geri kalan hastaneler ise yalnızca kısmi hizmet veriyor. Hasta kabul edebilenler, amaçlanan kapasitelerinin çok üzerinde hizmet sunuyor; bazıları, tasarlandıklarından 2 ila 3 kat daha fazla hastayı tedavi ediyor. Güneyde halen faaliyette olan 12 hastane artık sağlık sisteminin omurgasını oluşturuyor" denildi.

'ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞIYOR'

DSÖ ekibinin Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne ziyaret gerçekleştirdiği anımsatılırken, bina ve hastane alanlarının hastalarla ve barınak arayan yerinden edilmiş insanlarla aşırı kalabalık olması nedeniyle içerideki durum felaket olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Acil servis hastalarla dolup taşıyor. Yoğun ihtiyaçlara karşılık sağlık çalışanı sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut olanlar ise hiç durmadan çalışıyorlar ve bitkin durumdalar. Çok sayıda hasta yerde tedavi ediliyor. Yatak kapasitesi dolmuştur. Hastaneye sığınan hastalar ve aileleri güvenliklerinden korkuyor. Hastalık gözetim sistemleri sekteye uğruyor; ancak sendromik gözetim, akut solunum yolu enfeksiyonları, uyuz, sarılık, ishal ve kanlı ishal gibi bulaşıcı hastalıklarda artış olduğu görülmüştür. Güneydeki barınaklar da hepatitin endişe verici bir sinyali olan akut sarılık sendromu vakalarını bildiriyor" ifadeleri kullanıldı.

'TEK ÇÖZÜM KALICI ATEŞKES'

Güney Gazze'deki tahliyelere dikkat çekilen açıklamada, "Daha fazla sivil acil tahliye emri alıp, taşınmak zorunda kaldıkça, daha fazla insan daha küçük alanlara yoğunlaşırken, bu bölgelerdeki geri kalan hastaneler yeterli yakıt, ilaç, yiyecek, su veya sağlık çalışanlarının koruması olmadan çalışıyor. Malzemelerimize erişimin azalması veya malzemeleri veya personeli taşıdığımızda herhangi bir güvenlik güvencesi göz önüne alındığında, DSÖ ve diğer ortakların destek sağlama yeteneği azalıyor. 7 Ekim'den 28 Kasım'a kadar sağlık hizmetlerine yönelik benzeri görülmemiş sayıda saldırı gerçekleşti. Bu kabul edilemez. Sivilleri ve sivil altyapıyı korumanın yolları var ve bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Sağlık ihtiyaçları artmaya devam ederken Gazze bir hastaneyi daha kaybetmeyi kaldıramaz. Tek geçerli çözüm kalıcı ateşkestir" denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak
Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı
Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı

Dünya

Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı

Yılmaz'dan Türkiye'nin rezerv artışı değerlendirmesi: 2 trilyon 714 milyar lira! Düşmanlar çıldıracak
Yılmaz'dan Türkiye'nin rezerv artışı değerlendirmesi: 2 trilyon 714 milyar lira! Düşmanlar çıldıracak

Ekonomi

Yılmaz'dan Türkiye'nin rezerv artışı değerlendirmesi: 2 trilyon 714 milyar lira! Düşmanlar çıldıracak

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!
Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Ekonomi

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...
Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Ekonomi

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazze can çekişiyor

haberin varmı 2 milyar?
Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! İlgili karar çıktı
Dünya

Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! İlgili karar çıktı

Ukrayna’daki savaş için yasadışı bir şekilde Nepallileri askere almaya çalışan 10 Rus için karar çıktı! Nefes kesen operasyonda kaçmaya çal..
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!
Gündem

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!

Boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç’ı öldüren Ömer Sorguç (31) için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savc..
CANİK, Mısır’a çıkarma yaptı: Silah sanayimiz EDEX’23’ün ilgi odağı oldu
Gündem

CANİK, Mısır’a çıkarma yaptı: Silah sanayimiz EDEX’23’ün ilgi odağı oldu

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, 2023 yılının son fuar etkinliği için Afrika’daydı. CANiK, uluslararası alan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23