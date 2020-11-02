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Dünya DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a koronavirüs şoku
Dünya

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a koronavirüs şoku

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 07:09:00 -
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a koronavirüs şoku

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

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