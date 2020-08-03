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Dünya

DSÖ: Gençler salgının bulaşma oranını arttırıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan gençleri sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 06:35:00 -
DSÖ: Gençler salgının bulaşma oranını arttırıyor

Koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artış göstermesine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi. Bir basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü(WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayısındaki artıştan gençleri sorumlu tuttu.

Gençlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "Gençler yenilmez değil. Kuzey Yarım Küre'de yaz olması sebebiyle gardlarını indirdikleri için koronavirüsün bulaşma oranı artıyor. Gençlerin riskin farkına varmalarını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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