  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var
Aktüel

DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:44:44 -
DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin, "Durmamalıyız. 3-4 aşıdan fazlasına ihtiyacımız var. Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var." dedi.

Ryan sosyal medyada, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.

Direktör Ryan, İngiltere'nin, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Aşıların salgına karşı tek başına yeterli olamayacağına işaret eden Ryan, diğer güvenlik önlemlerinin de alınmasının önemini vurguladı.

Ryan, aşı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini, dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var." uyarısında bulundu.

- "Aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak"

Ryan, aşılarla ilgili gelen güzel haberlere rağmen salgının henüz bitme noktasından uzak olduğunun altını çizdi.

Virüsün yayılmaması için insanların "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Ryan, "Şu an yaptığımız önlemleri sürdürmezsek kaybedilecek hayatlar var." dedi.

Ryan, yaygın aşılama başladıktan sonra "kurtarılacak çok fazla hayat" olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Kendinizi, herkesi güvende tutun. Sonra aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak. Aşılar iyi bir halk sağlığının yerini tutmaz. Ama bu virüsü yenmek için ihtiyaç duyduğumuz cephaneliğe büyük bir katkı sağlıyor."

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove'nin de katıldığı etkinlikte, DSÖ uzmanları, son günlerde aşı çalışmalarından gelen güzel haberlerin umut verici olduğunun altını çizdi.

- "Aşılara kavuşabilecek olmamız harika bir haber"

BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) yöneticilerinden Howard Catton ise "Yakında aşılara kavuşabilecek olmamız harika bir haber. Bu, salgın kabusunun kontrol altına alınması adına milyarlarca insana umut veriyor." dedi.

Catton, dünya çapında başarılı bir aşı çalışmasının hiç de kolay olmayacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Sinsi planları netleşti! İki ülke Katar’a karşı bir oldu
Dünya

Sinsi planları netleşti! İki ülke Katar’a karşı bir oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı. BAE'nin, ABD’nin 2001’deki Afganistan işgaline katıldı. İşgal boyu..
Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu
Gündem

Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

“Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu. Şansal'a önc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay