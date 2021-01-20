DSÖ: Dünya feci bir ahlâki iflasta

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, refah düzeyi yüksek en az 49 ülkenin şu ana dek toplam 39 milyon doz aşıya sahip olurken, gelir düzeyi en düşük ülkeye ulaşan doz sayısının sadece 25 olduğunu söyledi. Tedros, yoksul bir ülkeye sadece 25 doz aşı gönderilmesini “Açıkça söylemeliyim: Dünya feci bir ahlaki iflasın eşiğinde” dedi. Bütün hükümetlerin aşılamada kendi sağlık çalışanları ve yaşlı nüfusuna öncelik vermek istemesinin “doğru” olduğunu ifade eden Tedros, “Ancak zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı nüfustan önce aşılanması doğru değil” şeklinde konuştu.



Tedros, “Önce ben” tutumunun yoksul ülkelerdeki nüfusun yanı sıra küresel korona salgınının süresini de artıracağı konusunda uyarıda bulundu.