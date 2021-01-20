  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ: Dünya feci bir ahlâki iflasta
Dünya

DSÖ: Dünya feci bir ahlâki iflasta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona aşısının zengin ve yoksul ülkeler arasında adil bir şekilde paylaşılmamasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:00:00 -
DSÖ: Dünya feci bir ahlâki iflasta

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, refah düzeyi yüksek en az 49 ülkenin şu ana dek toplam 39 milyon doz aşıya sahip olurken, gelir düzeyi en düşük ülkeye ulaşan doz sayısının sadece 25 olduğunu söyledi. Tedros, yoksul bir ülkeye sadece 25 doz aşı gönderilmesini “Açıkça söylemeliyim: Dünya feci bir ahlaki iflasın eşiğinde” dedi. Bütün hükümetlerin aşılamada kendi sağlık çalışanları ve yaşlı nüfusuna öncelik vermek istemesinin “doğru” olduğunu ifade eden Tedros, “Ancak zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı nüfustan önce aşılanması doğru değil” şeklinde konuştu.

Tedros, “Önce ben” tutumunun yoksul ülkelerdeki nüfusun yanı sıra küresel korona salgınının süresini de artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı
Gündem

Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı

Yapım aşamasında muhalefetin asılsız suçlamalarına ve yalanlarına maruz kalan İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki yolcu sıralamasında zirvey..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendini bilmez bir kadın polislerimize yönelik alçakça hakaretler sarf etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay