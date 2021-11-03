  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DSÖ Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi
Gündem

DSÖ Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:59:00 - 2021-11-03 17:07:48
DSÖ Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından uzmanların yer aldığı Teknik Danışma Grubu bugün toplandı.

Toplantıda, Covaxin aşısının Kovid-19'a karşı korunmada DSÖ standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabileceği kararı çıktı.

Örgüte Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda 4 haftada 2 doz halinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Covaxin'in ikinci dozdan 14 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.

Onaylanan sekizinci kovid aşısı

DSÖ, bu kararıyla 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD deniz piyadeleri bozguna uğradı
Gündem

ABD deniz piyadeleri bozguna uğradı

İngiliz medyasına göre, Birleşik Krallık Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kaliforniya'nın Mojave Çölü'ndeki tatbikatlar sırasında ABD Deniz Piyade..
Gündem

"Erdoğan öldü" diyen solak troller şamarın nereden geldiğini anlamadı! İşte Erdoğan'ın yeni görüntüleri

Solak trol ordusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medyada başlattığı “öldü” yaygarasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan toka..
Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar
Dünya

Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar

Taliban yönetimindeki Afganistan'da, artık yabancı para birimleri kullanılmayacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay