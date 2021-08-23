  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'nin Afganistan kararını Güney Kore duyurdu
AK Parti MKYK toplandı
Bolu’da orman yangını
MEBBİS
Gündem DSÖ Başkanı'ndan "üçüncü doz" çağrısı: Erteleyin!
Gündem

DSÖ Başkanı'ndan "üçüncü doz" çağrısı: Erteleyin!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üçüncü doz aşı uygulamalarında ertelemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:51:00 -
DSÖ Başkanı'ndan "üçüncü doz" çağrısı: Erteleyin!

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya yüzde 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, bu yüzden Kovid-19'un güçlendirici doz olarak uygulanan üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyareti sırasında aşılama oranlarının küresel olarak artmaması durumunda koronavirüsün daha güçlü varyantları gelişebileceğini ve üçüncü doz olarak uygulanması planlanan aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay