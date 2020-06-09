  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

DSÖ: "Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması nadir"

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:44:21 -
DSÖ: "Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması nadir"

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Kovid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı