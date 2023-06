DSi’den Tunceli’ye pilot proje

Mehmet Safa Canat Hasan Canat

Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, inşaat projeleri hayata geçiren ve ulusal düzeyde enerji üretim ekipmanları üreten bir firma olduklarını anlattı.

Hedefimiz ithalatı ihracata döndürmek

Özkan, “Türkiye’de enerji panelleri üreten ve bunun saha kurulumunu yapan tek firmayız. Enerji santrallerinin saha uygulamalarındaki ekipmanlarının bir kısmını ve profil çelik konstrüksiyonunu üretebilen bir fabrikamız var. Uluslararası düzeyde de Bosna Hersek’te ve Afrika ülkesi olan Zimbabve’de bazı çalışmalar yapmaya başladık. Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli projelere imza atıyoruz. Her geçen gün AR-GE’mizi büyütüyoruz. Enerjinin farklı türevlerinin veya güneş sistemlerinin daha farklı uygulanma şekilleriyle ilgili kendimizi geliştirerek ürün çeşitliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca birkaç solar panel firmasının da temsilciliğini yapıyoruz. Biz de solar panel üretimi yapmaya niyetlendik ama Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bu niyetimizi ertelemek durumunda kaldık. Çünkü küresel düzeyde ciddi bir finans krizi yaşanıyor. Avrupa ülkelerine nazaran ekonomisi çok güçlü olmayan Türkiye gibi ülkelerin enerjiyi çözme zorunluluğu var. Enerjiyi çözebilirsek ayakta kalabiliriz. Eğer enerjiyi çözemezsek yakın bir zamanda bu enerji olayı bizim başımıza büyük bir problem olarak geri döner. Biz de Anadolu Grup olarak bunun bilincindeyiz. Elbette ki ticari anlamda çalışmalarımız devam ediyor ama biraz önce de belirttiğimiz gibi bizi ticaretten ziyade can-ı gönülden mutlu eden projeler de oluyor. Bizim Anadolu Grup olarak hedefimiz ithalatı ihracata döndürmektir” dedi.

GES kuruyoruz

Tunceli’de inşa ettikleri enerji tesisinden bahseden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tunceli Mazgirt Akpazar Pompaj Sulaması Enerji Tesisi, ülkemizin en büyük problemi olan sulama ihtiyacını çözmek ve sulamada çiftçiler tarafından kullanılacak yüksek enerji giderlerinin azaltılması için DSİ tarafından başlatılan önemli bir projedir. 2017 yılında DSİ tarafından hizmete alınan Tunceli Akpazar Pompaj Sulaması kapsamında çiftçileri yüksek enerji faturası bedellerinden kurtarmak amacıyla 2021 yılında güneş enerjisi tesisi kurulmasına karar verilmiş. Bu projenin ilk kez uygulaması için pilot bölge olarak Tunceli Mazgirt Akpazar’da bir sistem tasarlanmış. Tunceli’nin Mazgirt ilçesindeki 16 bin 370 dekar arazinin üzerinde çalışan çiftçilerimizin enerji giderlerinin karşılanması için bir güneş enerjisi santrali (GES) kuruyoruz. Bu santralin kurulmasıyla birlikte DSİ tarafından daha önce kurulan devasa sulama pompalarının enerji ihtiyacı karşılanacak. Böylece bölgedeki tüm çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal sulama suyu enerji gideri olmadan temin edilecektir. Şu anda Türkiye’nin birçok bölgesinden projemiz yakından takip ediliyor. Projemizin verimliliğinin bütün Türkiye’ye yayılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ülke genelinde tarımdaki en büyük problem olan sulamadaki enerji giderinin karşılanması sağlanacak. Anadolu Grup olarak bu projeyi üstlendiğimizde projenin ülkemiz adına ne kadar önemli bir proje olduğunu bildiğimiz için elimizden gelen fedakârlığı yaptık. Ayrıca proje bittikten sonra 1 yıl da işletmesini biz üstleneceğiz.”

Son yıllarda enerji maliyetlerine de değinen Özkan, “Tunceli Mazgirt’teki GES projesine elimizi taşın altına koyarak dahil olduk. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan enerji sıkıntısını biliyoruz. Bilhassa böyle bir ortamda yüksek maliyetli projelere taahhüt sözü verebilecek firma sayısı da azaldı. Biz yapılan bu çalışmanın ülkemize ve milletimize çok büyük faydalar sağlayacağını görerek başladık. Ülkemizde ve dünyada global ekonomik sıkıntıya rağmen projemizin bitmesi için bütün imkânlarımızı seferber ederek projemizi tamamladık. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Bey ve DSİ Elazığ Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı Bey projemizi yakından takip ettiler. Eski Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi Bey, Tunceli’yi ziyaret ettiğinde projemiz hakkında vatandaşlara gerekli açıklamayı yapmıştı ve vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Çünkü çiftçiler Tunceli’de yıllardır doğru düzgün sulama yapamıyor. Enerji maliyetleri her geçen gün artıyor ve çiftçiler artan enerji maliyetlerinin altında eziliyor. Biz de Tunceli’deki şantiyemizi her ziyaret ettiğimizde muhtarlardan çiftçilere kadar herkesten ilgi ve alaka görüyoruz. El birliğiyle böyle bir çalışmaya imza atmaya ve alnımızın akıyla bitirmeye çalışıyoruz. Bizi en çok mutlu eden ülkemize faydalı bir çalışmanın içinde yer almaktır. Firmamızın genel koordinatörü Cem Yıldırım Bey de projemizin her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Kendisi aynı zamanda Tunceli Mazgirt doğumludur. Cem Yıldırım Bey doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin mutluluğuyla Tunceli’deki projeye büyük emek verdi” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO