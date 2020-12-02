DSİ'den baraj doluluk oranı açıklaması

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki barajların doluluk oranına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ının karların erimesinden kaynaklandığına ve akımların Mart-Haziran döneminde gerçekleştiğine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

'Baraj doluluk oranı bugünkü duruma göre değerlendirilemez'

"Barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar, mart ayı itibarıyla ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadır. Halihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır."

'İstanbul için bir sorun yok'

"Kurumumuz tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesisimizde aktif doluluk oranı yüzde 34,6'dır. Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul ilinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon metreküptür. Netice olarak, İstanbul iline su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması bugün itibarıyla yüzde 24 olup şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 2,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur."

'Yağış olmasa da Ankara'nın 4,5 aylık su ihtiyacı karşılanabilir'

Ankara'daki barajlarda güncel doluluk oranının yüzde 12 seviyesinde bulunduğu ve bu oranın geçen yılla aynı olduğu bildirilen açıklamada, "Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibarıyla 164 milyon metreküp su bulunmaktadır. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

DSİ tarafından yapılan açıklama şöyle sona erdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız önderliğinde Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün şehirlerimizde, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımlar planlanarak peyderpey hayata geçirilmekte ve tedbirler alınmaktadır."