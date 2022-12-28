  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Ekonomi DSİ, taşkınlarla mücadeleyi sürdürüyor
Ekonomi

DSİ, taşkınlarla mücadeleyi sürdürüyor

Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü taşkınlarla mücadele kapsamında Kastamonu Merkez Gölköy ve Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Arazileri Daday Çayı İkmali yapım işi için açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:28:00 -
DSİ, taşkınlarla mücadeleyi sürdürüyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında taşkınlar sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için Daday Çayı’nda, 4450 metre çift taraflı temeli beton kargir duvar, 34 adet betonarme brit ve duvar üzeri korkuluk yapılacak. İhale 27.01.2023 tarih ve saat 10:30’da DSİ 23. Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. İş, yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günü içerisinde bitirilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23