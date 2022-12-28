DSİ, taşkınlarla mücadeleyi sürdürüyor
Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü taşkınlarla mücadele kapsamında Kastamonu Merkez Gölköy ve Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Arazileri Daday Çayı İkmali yapım işi için açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında taşkınlar sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için Daday Çayı’nda, 4450 metre çift taraflı temeli beton kargir duvar, 34 adet betonarme brit ve duvar üzeri korkuluk yapılacak. İhale 27.01.2023 tarih ve saat 10:30’da DSİ 23. Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. İş, yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günü içerisinde bitirilecek.
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