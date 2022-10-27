DSİ sosyal tesislerine personel hizmeti alınacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 2 Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre DSİ 2 Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Yardımcı Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan Sosyal Tesislerinde 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 12 aylığına 23 personelin çalıştırılması hizmeti alınacak. İhale 22.11.2022 tarih ve saat 10:30’da DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şube Md. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova/ İZMİR’de yapılacak.
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