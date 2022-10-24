DSİ işçi alımı başladı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. Taleb ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.
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