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Ekonomi DSİ işçi alımı başladı
Ekonomi

DSİ işçi alımı başladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:28:00 -
DSİ işçi alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. Taleb ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

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