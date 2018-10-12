DS TECHEETAH atölye açılışı ve yeni pilotların tanıtımı

Bu açılış esnasında DS TECHEETAH,2018/2019 FIA Formula E Şampiyonası’da yarışacak olan yeni yarış otomobili DS E-TENSE FE19 ile birlikte DS TECHEETAH pilotlarını ve yeni yönetim ekibini tanıttı.

DS TECHEETAH Takım Müdürü Mark Preston yapmış olduğu değerlendirmede: "DS ile olan işbirliğimizi duyurmaktan ve DS TECHEETAH olarak ilk sezona başlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Dünya ŞampiyonuJean-Éric Vergne ve 2017/2018 sezonundaki takım arkadaşı André Lottereryenisezonda takımımızla birlikte yola devam edecekler. Bunu duyurmanın da heyecanını yaşıyoruz. Pilotlarımız Jean-Éric ve André ile test pilotlarımız James Rossiter ve Zhou Guanyu ile birlikte güçlü bir ekibe sahibiz ve yarışa gitmek inanılmaz heyecan duyuyoruz." dedi.

DS Performance Direktörü Xavier Mestelan Pinon ise değerlendirmesinde: "DS E-TENSE FE19'u perde arkasındageliştirmek için hep birlikte uzun zamandır çalışıyoruz.TECHEETAH’in katkısı,2018/2019 sezonu ve sonrası için de yarış otomobilimizi optimize etmemize olanak sağlıyor.Sahip olduğumuz sadece deneyimli ve iyi pilotlar değil. Aynı zamanda son derece deneyimli ve yetenekli mühendislere ve teknik bir ekibe de sahibiz. Söz konusu mükemmel birleşim sayesinde DS TECHEETAH gibi mükemmel bir teknik ekibi bir araya getirmeyi başardık." dedi.

DS E-TENSE FE19, selefine göreneredeyse iki kat daha fazla enerjiye sahip olup iki kat daha fazla menzil sunuyor. Bu sezonFormula E şampiyonasında bir ilk gerçekleşecek ve 2. nesil yarış otomobilleri, bir araç değişimi yaşamadan bir yarışıtamamlayacak. Böylece elektrik teknolojisi anlamında elde edilen hızlı gelişmeler gözler önüne serilmiş olacak. Aynı zamanda “Gen2” aracı olarak da bilinen mevcut şasi ve özellikler, her sene güncellenen yazılım ve güç aktarma teknolojisi ile üç sezon boyunca kullanılacak.

DS TECHEETAH Pilotu Jean-Éric Vergne yapmış olduğu değerlendirmede:"Kariyerime buekiple beraber bir yıl daha devam edeceğim için son derece mutluyum. 2017/2018 sezonunda pilot klasman şampiyonluğunu elde ettikten sonra DSAutomobiles’ın katkılarıyla bu sezon takım daha da güçleniyor. Muhteşem bir sezon olacak.Tamamen elektrikli sokak yarışları şampiyonasına “Gen2” otomobilinin dahil edilmesiyle şampiyona daha da heyecan verici bir yapı kazanıyor. Yeni bir rekabet ve heyecan seviyesi bekleyebiliriz." dedi.

DS TECHEETAH Pilotu André Lotterer ise: “Sadece heyecan verici bir tasarımsunmakla kalmayanDS E-TENSE FE19 aynı zamanda heyecan verici bir sürüş deneyimi de sunuyor. Geçtiğimiz sezon Formula E'debüyük başarılara imza attık ve bu sezon daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Gerçekten de güçlü bir ekibe sahibiz ve birlikte harika şeyler başarabileceğimizi hissediyorum.Daha önceki deneyimime dayanarak belirli bir hedefe doğru koşarken aynı çatı altındaki herkesin aynı inançla koşması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum.Yeni sezona böyle bir ekip ruhu ile başlıyor olmak heyecan verici."dedi.

DS TECHEETAHYöneticisiKeith Smout değerlendirmesinde:"2017/2018 sezonu bizim için muhteşemdi.DS ile olan yeni işbirliğimizve heyecan uyandıran 2. nesil Formula E yarış otomobilimiz ile, bize katılan yeniler de dahil olmak üzere tüm partnerlerimiz için son derece başarılı ve zaferlerle dolu yeni bir sezon olacak.Formula E,her sezon daha da büyüyor. Söz konusu sürekli büyüme sayesinde DS TECHEETAH sadece pistte rekabet etmekle kalmıyor, aynı zamanda iş dünyası ve pazarlama açısından da önemli bir katma değer yaratıyor."dedi.

DS TECHEETAH, yeni DS E-TENSE FE19'u ilk kez 16-19 Ekim tarihleri arasında Valensiya'da yapılacak olan resmi ABB FIA Formula E testinde kamuoyuna tanıtacak.

ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın 5'inci sezonu 15 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da start alacak.