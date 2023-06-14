D’S damat’tan Babalar Günü kampanyası

Hediye seçeneklerinde babalar için uygun parçalar bulunuyor. D’S damat tarafından müşterilere önemli bir imkân tanınıyor. Babalar Günü için yapılan her 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde farklı notalarıyla, güçlü esanslarıyla dikkat çeken parfüm armağan ediliyor.

Ayrıca www.dsdamat.com internet sitesi ve D’S damat uygulamasından gerçekleştirilen alışverişlerde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Her yöne esneyen, vücutla uyumlu kalıbıyla maksimum seviyede hareket kabiliyeti sağlayan pantolonlar ve rüzgârlı yaz akşamları için hafif şişme yelekler ya da çoklu renk seçenekleriyle jean’ler kendini genç hisseden babalara sunuluyor. Her ortamda gösterişli ve stil sahibi duruşuyla farkını ortaya koyan babalar için ceketle kombinlenen rahat tişörtlere, özel tasarım kutularla süslenen kravat, mendil ile kol düğmesinden oluşan aksesuar setlerine D’S damat mağazalarından erişiliyor.