DS Automobiles, Uluslararası Otomobil Festivalinde göz dolduracak

34. Uluslararası Otomobil Festivali 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Paris'in prestijli Hôtel des Invalides'te bir kez daha düzenleniyor. Tarihi otel, bir dizi özel aracı bir araya getirerek; güzel otomobil sevdalılarının, uzmanların ve estetik tutkunlarının dışında hem gençlerin hem de kendini genç hissedenlerin gönlüne hitap etmek için 'otomotiv moda haftası'na ev sahipliği yapacak.

Ziyaretçiler, DS Automobiles ekipleri tarafından büyük bir titizlikle şekillendirilen ve hayat verilen rüya aracı DS X E-TENSE ile zamandayolculuk yaparak 2035 yılına gidebilecek.

Ayrıca festival kapsamında sergilenmek üzere iki yeni nesil DS modeli; DS 3 CROSSBACKve hem sergilenmek hem de test sürüşü yapmak içinDS 7 CROSSBACK festival kapsamında ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Bunun dışında DS TECHEETAH ekibiyle birlikte ABB FIA Formula E Şampiyonası'nda yarışan tamamen elektrikli tek koltuklu yarış otomobili DS E-TENSE FE19 da festival alanında sergilenecek.