Dronların Çelik Kubbesi! TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi daha da güçlendi

MKE tarafından geliştirilen 6 yeni yerli ve milli ürün, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez sergilendi.

Alçak irtifada uçan hedeflere karşı geliştirilen ve adını Kur’an-ı Kerim’deki Enfal Suresi’nden alan "ENFAL-17" füzesi, lazer sistemi, ALPAY-2,155 mm Obüs ATTİLA, 300 Kalibre MKE-BLK, 105 mm Araç Üstü Obüs URAN, MKE TOLGA YHSS’ye entegre olarak görev yapacak Akustik Tespit Sistemi, lazer silah sistemi sergilenen ürünler arasında yer aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, yeni ürünler hakkında bilgi verdi.

Keleş, "Biz buraya 52 değişik ürünle geldik. Tabii bunların hepsinin teker teker lansmanını yapma imkanı olmadığı için dün 6 tane ürünün lansmanını yaptık. Bu ürünlerden bir tanesinin önündeyiz şu anda, ENFAL-17’nin önündeyiz. Malum TOLGA bir yakın hava savunma sistemi. Özellikle işte dronlara, insansız hava araçlarına karşı geliştirilmiş yakın hava savunma sistemi. Ona yeni ilaveler var. Bu ilavelerden birisi de ENFAL-17. Bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı sadece şeylere değil, dronlara değil, aynı zamanda işte diğer insansız hava araçlarına, mühimmatlara veya seyir füzelerine karşı kullanılabilecek çok etkili bir sistem. Ve aynı zamanda çok ucuz bir sistem. Yani ucuz tehdide ucuz bir çözüm olarak çok kıymetli. Yani bu sistemi o anlamda çok kıymetli kılıyor. 30 bin fit irtifanın altındaki her türlü hava tehdidine cevap verebilecek bir roket sistemi. Sadece bu değil, şimdi bu sisteme ilave ettiğimiz bir de lazer sistemi var" diye konuştu.

"İnsansız hava araçlarına, dronlara, Şahid türü dronlara karşı kullanılacak"

Lazer sisteminin insansız hava araçları ver dronlara karşı kullanılacağını ifade eden Keleş, "Lazer sisteminde de yeni bir teknoloji kullandık. Orada lineer motor teknolojisi kullandık. İkincisi, birden fazla ışın kaynağını, lazer kaynağını hedefe eş zaman fokuslayabilecek bir gimbal teknolojisi ile yönetiyoruz orayı. Şu anda 4 tane lazer kaynağını bu şekilde entegre etmiş durumdayız ama daha fazla güç ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kaynağı aynı şekilde fokuslayabilme kabiliyetine sahibiz. Aynı zamanda o lineer motor sayesinde çok hassas bir şekilde lazeri hedefte tutabilme imkanını kazanmış olduk. Onun için bu sistemi emsallerinden ayıran bu teknolojisi olacak. İnsansız hava araçlarına, dronlara karşı kullanılacak. Yani bunlar aslında bütüncül bir sistem" şeklinde konuştu.

Dronların "Çelik Kubbesi" olarak adlandırılan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin gelişerek devam ettiğini belirten Keleş, "Yani takımı kurduk, futbol takımı hazır 11’li. Bizim Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ihtiyaçları Milli Savunma Bakanlığımızca toparlandı. Savunma Sanayii Başkanlığımızca Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne (SSİK) önerildi. Kararı çıktı, bütçesi çıktı ve şimdi Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu tedarik süreçleri devam ediyor. Aynı zamanda tabii sadece Türkiye ile de kalmadı; bunun Mısır’ı var, Suudi Arabistan’ı var ve Katar’ı var. Dolayısıyla ihracatı da tedarik süreçleriyle paralel yürüyor" şeklinde konuştu.