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Yaşam Dronla kaydedildi! Koruma altındaki tür böyle görüntülendi
Yaşam

Dronla kaydedildi! Koruma altındaki tür böyle görüntülendi

Erzurum'da koruma altındaki büyük ak balıkçıl kuşu görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 12:23:00 -

Erzurum'un Uzundere ilçesinde büyük ak balıkçıl kuşu dron ile görüntülendi.

Koruma altında olan göçmen kuş türlerinin uğrak noktası haline gelen Tortum Gölü, her mevsim birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl kıyısında büyük ak balıkçıl kuşu ve angıt kuşları görüntülendi. Tortum Gölü çevresinden geçerken tesadüfen kuşları gören Mücahit Topdaş, yanında bulunan dron ile beyaz ak balıkçıl kuşunu takip etmeye başladı. Tortum Gölü kıyılarında görüntülenen kuşların uçuşu izleyenleri mest etti.

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