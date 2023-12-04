  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dronla kartopu savaşı
Yaşam

Dronla kartopu savaşı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 12:18:00 -

Erzurum’da ilginç anar yaşandı. Küçük çocuk kendine yaklaşan dronla kartopu savaşı yaptı.

Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde sosyal medya için dron çekimi yapan fotoğrafçılar ilginç görüntülerle karşılaştı.

Çifte Minareli Medresede çekim yapan fotoğrafçılar dronden korkan bir çocuk fark etti. Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı dronu çocuğa doğru hareket ettirince çocuğun drondan korkup kaçtığını fark etti. Çocuk bir süre drona kar topu attı. Korktuğu için drona defalarca kar topu fırlatan çocuk an ve an görüntülendi. Çocuğun attığı bir kartopu dronun 10 santim önünden geçti. O anlar dron kameralarına yansıdı.

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Yaşam

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soğuktan araç camları bu hale geli
Soğuktan araç camları bu hale geli

Yaşam

Soğuktan araç camları bu hale geli

Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası! Kış günü Kızkalesi'nde deniz keyfi
Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası! Kış günü Kızkalesi'nde deniz keyfi

Yaşam

Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası! Kış günü Kızkalesi'nde deniz keyfi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23