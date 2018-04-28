Dronecell, hayat kurtaracak

Birçok konuda fayda sağlamak üzere geliştirilen Dronecell özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya kendisi ulaşabiliyor. İstenen noktaya ulaştığında motorlarını kapatan Dronecell, sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

YERLİ TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLDİ

Dronecell’in hayati bir ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Tamamen yerli teknolojiyle ürettiğimiz Dronecell, üzerinde 4.5G baz istasyonu bulunduruyor. Dronecell’i ihtiyaç noktalarına çok daha hızlı iletişim sağlamak için geliştirdik. Özellikle doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu ancak acil iletişim gereken bölgelere havadan ulaşarak 4.5G servisini vermek için kullanacağız. Bunun dışında konser, maç, miting gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda daha hızlı iletişim sağlamak için Dronecell ile hizmet vereceğiz” dedi.

NESNELERİN İNTERNETİNE HAVADAN HİZMET

Havadan mobil 4.5G hizmeti sunan Dronecell, Turkcell şebekesi üzerinden veri haberleşmesi yapan akıllı cihazlarda bilgi topluyor ve nesnelerin internetine mobil ulaşım sağlıyor. Özellikle tarım alanları, akıllı su ve elektrik saatleri, barajlar, inşaat şantiyeleri ve madenler gibi alanlarda bulunan IoT cihazlarının akıllı sensörlerden toplanan bilgilerin, işlenip ilgili kişilerin cep telefonuna iletilmesini sağlıyor.

DRONECELL’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Çapı 80 cm’lik 8 pervane

• 50 kg taşıma kapasitesi

• 4.5G teknolojisi ile 300 Mbps’a kadar veri indirme hızı

• 120 metreye kadar yükseklikte 40 dk havada kalma