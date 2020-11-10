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Yerel Drone, uyuşturucu tacirini yakalattı!
Yerel

Drone, uyuşturucu tacirini yakalattı!

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda kaçan bir şüpheli drone yardımıyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:49:00 -
Drone, uyuşturucu tacirini yakalattı!

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 863 polisin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sırasında evinin terasından aşağı inerek kaçmaya çalışan şüpheli, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kullanılan drone tarafından görüntülendi.

Drone ile takip edilen şüpheli, sokağa indiği anda ekiplerce gözaltına alındı.

Helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon sürüyor.

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