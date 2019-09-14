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Drone tehdidini ASELSAN tarafından geliştirilen Atom durduracak

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:35
Drone tehdidini ASELSAN tarafından geliştirilen Atom durduracak

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, askeri ve sivil kritik tesislerin mikro/mini İHA tehditlerine karşı korunmasında kullanılan çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. 

Bu kapsamda, tehdidin, radar tarafından tespit, takip ve sınıflandırılmasının ardından elektro-optik sistemlerle teşhisini sağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.

Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA'lar ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi.

ASELSAN tarafından geliştirilen 40 milimetre İHA İmha Sistemi, ASELSAN-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğiyle geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat kullanımıyla küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

40 milimetre İHA İmha Sistemi; İhtar anti-İHA Sistemi ve Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneğine sahip Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nden oluşuyor.

Silahlar İhtar'dan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleri ile hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımıyla hedefi imha ediyor. Akıllı mühimmat, namludan çıkarken havada patlaması gereken zamana programlanıyor, programlanan zamanda paralanan mühimmat, şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:35
  1. Konya
  2. ASELSAN
  3. bombaatar
  4. drone
  5. mini İHA
  6. Anadolu Ajansı

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