  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı
Dünya Drone saldırısı küresel buğday piyasasını sarstı
Dünya

Drone saldırısı küresel buğday piyasasını sarstı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Drone saldırısı küresel buğday piyasasını sarstı

Rusya’nın Novorossiysk Limanına yapılan drone saldırısı, küresel tahıl piyasalarında buğday fiyatlarını dört ayın zirvesine çıkardı.

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kritik ihracat merkezi Novorossiysk Limanına düzenlenen büyük çaplı drone saldırısının ardından buğday fiyatları dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yerel yetkililere göre saldırıda, limanda bulunan bir akaryakıt terminalindeki yakıt deposu ile kıyı tesisleri zarar gördü. Ancak tahıl operasyonlarının etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmış değil.

Şikago borsasında işlem gören vadeli buğday kontratları yüzde 1’e yakın yükselerek Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bir miktar geri çekildi.

Cornucopia Agri Analytics stratejisti Tobin Gorey, Novorossiysk’in “Rusya’nın tahıl ihracatının ana limanı” olduğunu vurgulayarak, “Eğer akış anlamlı bir süre kesintiye uğrarsa, tüccarlar bu tahılı başka bir yerden ikame etmek zorunda kalacak ve bu hiç kolay değil” değerlendirmesini yaptı.

 

Öte yandan piyasalar, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) hükümet kapanması nedeniyle ertelenen Dünya Tarım Arz ve Talep Raporunu bugün açıklamasını bekliyor.

Hafta boyunca, kapanmanın sona ermesiyle birlikte tarımsal verilerin yeniden paylaşılacağı beklentisiyle tahıl ve soya kontratlarında yükseliş görüldü. Şikago’da mısır vadeli işlemleri yüzde 6’dan fazla, soya fasulyesi ise yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi
Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Gündem

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
Starbucks'a 40 şehirde isyan
Dünya

Starbucks'a 40 şehirde isyan

İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği destek nedeniyle boykot listesinde yer alan ve 2 yıldır üst üste zarar açıklayan Starbucks'ta sular..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23