Drone saldırısı küresel buğday piyasasını sarstı

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kritik ihracat merkezi Novorossiysk Limanına düzenlenen büyük çaplı drone saldırısının ardından buğday fiyatları dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yerel yetkililere göre saldırıda, limanda bulunan bir akaryakıt terminalindeki yakıt deposu ile kıyı tesisleri zarar gördü. Ancak tahıl operasyonlarının etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmış değil.

Şikago borsasında işlem gören vadeli buğday kontratları yüzde 1’e yakın yükselerek Temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bir miktar geri çekildi.

Cornucopia Agri Analytics stratejisti Tobin Gorey, Novorossiysk’in “Rusya’nın tahıl ihracatının ana limanı” olduğunu vurgulayarak, “Eğer akış anlamlı bir süre kesintiye uğrarsa, tüccarlar bu tahılı başka bir yerden ikame etmek zorunda kalacak ve bu hiç kolay değil” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan piyasalar, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) hükümet kapanması nedeniyle ertelenen Dünya Tarım Arz ve Talep Raporunu bugün açıklamasını bekliyor.

Hafta boyunca, kapanmanın sona ermesiyle birlikte tarımsal verilerin yeniden paylaşılacağı beklentisiyle tahıl ve soya kontratlarında yükseliş görüldü. Şikago’da mısır vadeli işlemleri yüzde 6’dan fazla, soya fasulyesi ise yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.