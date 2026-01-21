  • İSTANBUL
Aktüel Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı
Aktüel

Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, dron kullanarak köpek dövüşü yapan kişileri tespit etti. Operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da jandarma, köpek dövüşü düzenleyen şahısları havadan tespit etmek amacıyla dron kullandı. Yapılan operasyon sonucunda, 14 kişi gözaltına alındı.Yakalanan şahısların 2’sinin köpek sahibi 12’sinin ise seyirci olmak üzere toplam 14 kişi olduğu belirtildi. Dövüş alanında yakalanan köpekler ise koruma altına alınarak belediye barınağına teslim edildi. Yetkililer, hayvan haklarını ihlal eden bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

