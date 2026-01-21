Dron ile Köpek Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma, köpek dövüşü düzenleyen şahısları havadan tespit etmek amacıyla dron kullandı. Yapılan operasyon sonucunda, 14 kişi gözaltına alındı.Yakalanan şahısların 2’sinin köpek sahibi 12’sinin ise seyirci olmak üzere toplam 14 kişi olduğu belirtildi. Dövüş alanında yakalanan köpekler ise koruma altına alınarak belediye barınağına teslim edildi. Yetkililer, hayvan haklarını ihlal eden bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi için mücadelelerinin süreceğini belirtti.