Drogba'nın oğlu kayboldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın 21 yaşındaki oğlu Isaac Drogba, geçtiğimiz yıl eylül ayında transfer olduğu Portekiz ekibi Academica De Coimbra'dan firar etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında takımı Academica'dan Fransa'yı ziyaret etmek ve derslerine odaklanmak için izin alıp ayrılan Isaac Drogba, sırra kadem basarak ortadan kayboldu.

Portekiz'de yayın yapan ZeroZero TV'nin haberine göre kulüple sözleşmesi devam eden forvet oyuncusundan ne koçları, ne de takım arkadaşları haber alabiliyor. Isaac de takımıyla iki aydan fazla süredir temas kurmuyor.

Isaac Drogba profesyonel kariyerine Chelsea'de başladı. Babası Didier, Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca dört Premier Lig şampiyonluğu ve 2012'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 14 kupa kazandıktan sonra kendisini bir kulüp efsanesi olarak kabul ettirdi.

Academica'nın B takımı koçu Miguel Carvalho Portekiz medyasına şunları söyledi:

"Eğlenceli, hızlı, teknik olarak iyi bir forvet, büyümek için zamana ihtiyacı vardı. Dışarıdan gelenin her zaman biraz zamana ihtiyacı vardır. O gitti ve geri döner mi bilmiyoruz. Dönüş tarihi için anlaştık ve gelmedi. Onun hakkında daha fazla bir şey duymadık."

Isaac Drogba'nın Academica olarak takım arkadaşı olan Matheus Palmerio şunları ekledi:

"Isaac birkaç ay evimizde yaşadı, hoş karşılandı. Ocak ayında bize veda etti, hafta sonunu ailesiyle birlikte Fransa'da geçireceğini söyledi ve geri dönmedi. Dürüst olmak gerekirse, geri dönüp dönmeyeceğini bile bilmiyorum."

Isaac Drogba'nın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım, 21. doğum günü olan Aralık ayından kalma. Isaac o zamandan beri sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyor.