Drivee SafeCall, fonlamaya açıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yer alan ve trafik kazasını algılayarak araç içiyle iletişim kurulabilmesini, ihtiyaç halinde en yakın acil müdahale ekibine ulaşılmasını sağlayan Drivee SafeCall, 130 bin liralık fona ihtiyaç duyuyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıkovanı'nda yer alan Drivee Safecall, trafikte hayat kurtarmak için fon bekliyor.

Akıllı sensörlerle donatılmış telematik cihaz olan Drivee SafeCall, trafik kazası olması durumunda kazayı algılayıp araç içerisiyle otomatik olarak iletişime geçilmesini sağlıyor. İhtiyaç halinde de en yakın acil müdahale ekibine durumun bildirilmesine olanak veriyor.

Drivee SafeCall "Altın Saat" olarak tanımlanan, kaza sonrası ilk dakikalarda araç içinde yer alan kişiler bilinçlerini kaybetse bile otomatik olarak devreye girdiği için müdahale ekibini olay yerine hızlıca yönlendirebiliyor. Cihaz aynı zamanda sağlık bilgileri ve çarpışma simülasyonunu da acil müdahale ekibine ileterek kazanın nasıl olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor.



Bu cihazın aktif kullanımıyla acil durum müdahale süresinde kırsal alanlarda yüzde 50'lik, kentsel alanlarda yüzde 40'lık bir iyileştirme hedefleniyor.

Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı amaçlıyor.

