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Yerel Drift yaptı mağazaya daldı cezayı yedi
Yerel

Drift yaptı mağazaya daldı cezayı yedi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 12:42:00 -

Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazanın vitrinine daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, genci araçtan mağaza bekçisi çıkardı. Kazayı görüp yardıma giden bir vatandaş ise karanlıkta iş yeri önündeki sandalyelere takılıp düşerken, 200 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 37 bin Türk Lirası ceza kesilirken, mağazada ise 50 bin liralık hasar oluştu

Olay, Cikcilli Mahallesi'nde bulanan döner kavşakta meydana geldi.

Otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarında bulunan bir mağazanın vitrinine çarparak duran otomobilin sürücüsünü mağazanın bekçisi araçtan çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İlker O., yapılan alkol kontrolünde 200 promil alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Sürücü İlker O.'ya drift yapmak, kazaya neden olmak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetinin yanında bulunmamasından dolayı 37 bin Türk Lirası ceza kesildi.
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Mağazada ise 50 bin liralık hasar meydana geldi.

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