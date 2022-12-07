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Dünya Drift yapayım derken az daha akaryakıt istasyonunu kül ediyordu!
Dünya

Drift yapayım derken az daha akaryakıt istasyonunu kül ediyordu!

ABD’de bir sürücü drift yaparken akaryakıt pompasına çarptı. Olayın ardından pompa alev aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 16:39:00 -
Drift yapayım derken az daha akaryakıt istasyonunu kül ediyordu!

ABD’nin New York kentinde drift yapmaya çalışırken akaryakıt pompasına çarpan sürücü, yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında bir sürücü, akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışırken kontrolü kaybederek akaryakıt pompasına çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompasının bir anda alev aldığı ve sonrasında sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı. Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı.

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