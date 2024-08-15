Drift yapan sürücüye ibretlik ceza!

Olay, Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Otomobiliyle tek yön 3 şeritli bulvarda drift atan M.Ç., virajları da bu şekilde geçmeye devam etti. Etrafındaki diğer sürücüleri de drift atarak sollayan sürücünün bu görüntüleri araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüsünün yerini tespit etti.

Drift sebebiyle 33 bin lira para cezası uygulanan M.Ç. hakkında aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

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