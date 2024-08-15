  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Drift yapan sürücüye ibretlik ceza!
Dünya

Drift yapan sürücüye ibretlik ceza!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 16:01:43 - 2024-08-15 16:01:42

Antalya’da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve kendisinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Otomobiliyle tek yön 3 şeritli bulvarda drift atan M.Ç., virajları da bu şekilde geçmeye devam etti. Etrafındaki diğer sürücüleri de drift atarak sollayan sürücünün bu görüntüleri araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüsünün yerini tespit etti.

Drift sebebiyle 33 bin lira para cezası uygulanan M.Ç. hakkında aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek

Gündem

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okul servislerine ceza yağdı
Okul servislerine ceza yağdı

Yerel

Okul servislerine ceza yağdı

Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi
Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi

Aktüel

Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23