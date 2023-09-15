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Yerel Drift yapan magandaya 20 bin 340 lira ceza
Yerel

Drift yapan magandaya 20 bin 340 lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-09-15 14:08:00 -
Drift yapan magandaya 20 bin 340 lira ceza

Kırıkkale'de drift yaparken kameraya yakalanan sürücüye 20 bin 340 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta bir sürücünün kamyoneti ile drift yaptığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından tespit etti. Yapılan çalışmayla tespit edilen araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 340 lira para cezası uygulandı. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçların denetimine aralıksız devam edildiği bildirildi.

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