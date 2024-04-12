  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

112 Acil Sağlık ekipleri bayramda 13 binden fazla yaralıya müdahale etti: Binlerce trafik kazası meydana geldi

Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! ‘İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’

Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

MEB eğitimde “yapay zekâ” kullanımını uluslararası alanda masaya yatıracak: MEB, yapay zekâya yöneliyor

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskıları arttı: Yahudi yerleşimciler Filistin’i yakıyor

Nijer, Rusya ile askeri bağlarını güçlendiriyor: Rusya, askeri eğitmenlerini Nijer’e yolladı

AK Parti’ye son zamanlardaki eleştirileriyle dikkat çekiyordu! Mehmet Metiner’den bomba “Erdoğan” yazısı

HÜDAPAR’dan Filistin açıklaması!

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı netleşti! O isim, “Kesin” diyerek açıkladı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 47 ilde 826 arsayı satışa çıkarıyor: Yoğun talep var... Bu fırsat kaçmaz
Yaşam Drift atan magandaya ceza kesildi
Yaşam

Drift atan magandaya ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-04-12 20:57:00 -

Kayseri'de drift atarak kurallara aykırı davranan sürücüye hem para cezası verildi.

Kayseri’de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.

Kayseri’de drift yapıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarından tespit edildi. Araç sürücüsüne 35 bin 119 TL para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti
Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Yaşam

Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İğne atsan yere düşmez! İşte bayramda Eminönü
İğne atsan yere düşmez! İşte bayramda Eminönü

Yaşam

İğne atsan yere düşmez! İşte bayramda Eminönü

Edirne'de adım atacak yer yok!
Edirne'de adım atacak yer yok!

Yaşam

Edirne'de adım atacak yer yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23