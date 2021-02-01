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Gündem Dr.Barış Adıbelli: ABD Suriye'de İsrail benzeri devletçik kurmak üzere!
Gündem

Dr.Barış Adıbelli: ABD Suriye'de İsrail benzeri devletçik kurmak üzere!

yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi" programında flaş açıklamalarda bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, "Türkiye'nin bütün tepkilerine ve mücadelesine rağmen ABD Suriye'de İsrail benzeri bir devletçik kurmak üzere." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:00:00 - 2021-02-01 20:43:55
Dr.Barış Adıbelli: ABD Suriye'de İsrail benzeri devletçik kurmak üzere!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden, Türkiye’nin ‘kırmızı çizgileri’ni daha şimdiden zorlamaya başladı. Seçim kampanyası sürecinde sık sık terör örgütü YPG/PKK’ya göz kırpan açıklamalarda bulunan Biden, Suriye’deki terör örgütüne 240 TIR dolusu silah ve mühimmat gönderdi.

"ABD Suriye'de İsrail benzeri bir devletçik kurmak üzere"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde ortaya çıkabilecek olası krizleri canlı yayında değerlendirdi. Dr. Barış Adıbelli, "Türkiye'nin bütün tepkilerine ve mücadelesine rağmen ABD Suriye'de İsrail benzeri bir devletçik kurmak üzere." dedi. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=0DtiQOo94Mc&feature=youtu.be

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