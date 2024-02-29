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Gündem Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!
Gündem

Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:49:00 - 2024-03-01 00:11:39
Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!

Filistinli gazeteci yazar Dr. Zahir Elbek, İsrail'in yardım almak isteyen sivillere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

"Bugün 7 Ekim'in üzerinden 145 gün geçti. Biz Filistinliler her geçen gün bu katliamın yeni boyutlarını yaşıyoruz." diyen Dr. Elbek, "Ölümlerden ölüm seçmek zorunda kalıyoruz. Gazze de açlık yavaş yavaş öldürüyor bizi. Bugün Gazze de açlıktan 6 çocuk şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Gazzeli masumlara yönelik ilginin giderek azaldığını vurgulayan Dr. Elbek, "Bizi üzen başka bir acı ise toplumda duyarlılık gittikçe azalıyor." dedi.

Dr. Zahir Elbek şöyle sözlerinin devamında, İslam alemine 'Bu katliama alışmayalım" çağrısında bulundu.

"Daha bugün Gazze’de insanlar gıda dağıtılacak haberi üzerine toplanmaları sonucunda işgal rejimi bombalayarak 112 kişinin şehit olmasına 500 den fazla kişinin de yaralanmasına sebep oldu. 112 anne, baba ve çocuk.. 7 Ekimden bugüne ise şehit sayımız 30 bini yaralı sayımız 70 bini geçti.

Biz Filistin-Gazzelilerin sizden ricası bu katliama alışmayalım, gündemde tutmaya devam edelim. En azından bunu yapabilelim. Şuana kadar verdiğiniz destekten dolayı Allah her birinizden razı olsun."
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