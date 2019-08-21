Dr. Zafer Beken, fonksiyonel tıbbı anlatacak

Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, Kalder sohbetlerine "Yaşam Kalitesinde Sağlıklı Olmak" başlığı ile konuk oluyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, "Yaşam Kalitesinde Sağlıklı Olmak" başlıklı Kalder sohbetlerine konuk olacak bazı bilgiler aktaracak. 27 Ağustos Salı günü saat 17.00’de İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenecek etkinliğe katılımların sınırlı olduğu, bu nedenle kayıt için 482 30 70 veya [email protected] adresi ile iletişim kurulması gerektiği bildirildi.

Sohbet ile ilgili ön bir bilgi veren Dr. Zafer Beken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıkta kalite, bir hastalık durumunda alınan sağlık hizmetleri ile ilgili bir algıyı ilk anda akla getirmektedir. Oysa ana amaç, sağlığı koruyucu bir perspektifle ele alarak yaşamı sürdürmek olmalıdır. Bu kapsamda, kaliteli bir yaşamın vazgeçilmezi olarak karşımızda sağlıklılık durumumuzun devamı önem kazanmaktadır. Amerika’da fonksiyonel tıp olarak tanımlanan yeni bir tanı ve tedavi uzmanlık alanı kurgulanmaktadır. Yaşam biçimi tıbbı olarak da seslendirilen bu yeni güncel tıp dalı, henüz bir hastalığın ön belirtilerinin bile gözlemlenmediği dönemden başlamak üzere, hastalığın tespitini, ortadan kaldırılması ve vücudun kendisini onarmasını sağlayacak bir model olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, sağlıklı olmadan bir yaşam kalitesini düşünmek mümkün değildir."