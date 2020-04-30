Dr. Vahdet Özkoçak: FETÖ'nün en sevdiği şey devlete küskün insanların olmasıdır

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı (ÖGESEN) Dr. Vahdet Özkoçak ile Denklik mağduru Ruken Şuataman, Mehmet Özmen’in moderatörlüğünü yaptığı programda denklik mağduru insanlarımızın sorunlarını dile getirdi.

Denklik mağdurlarının durumuna değinen Ruken Şuataman, "Biz yurt dışına eğiteme gittiğimizde devletten bir güvence alıp gittik. Denklik olmayacağını bilsek gitmezdik. Biz 3. ve 4. sınıflarda kural değiştirildi. Ben kendim doktor olarak mağdurumu. Toplamda 60 bin denklik mağduru var. YÖK sürekli önümüze engeller koyuyor. Siyasilerimize de bu durumu açıkladık. Cumhurbaşkanımız 3 kez talimat verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen bir adım atılmadı. TUS sınavı bir uzmanlık sınavıdır. Pratisyen hekime uygun değildir. Bunun 1 yılda bir yapılan sınava çevirdiler. 300 kişi başvuruyor. 30 kişi anca giriyor. Bu durum adil değil Vahdet hocam daha iyi biliyor. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ben Bakü'de akudum. Benim okuduğum okulun diş hekiminden mezun olan arkadaşım sınavsız çalışıyor." diyerek denklik sorununu dile getirdi." dedi.

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı (ÖGESEN) Dr. Vahdet Özkoçak denklik sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz denklik sorunu olan arkadaşların ilk önce hak sahibi olup olmadıklarına bakarız. Ben intibak komisyonundayım. Denklik mağduru olan arkadaşların Avrupa'ya uyumlu olan derslerine ve bizim olmazsa olmaz derslerimizi alıp almadığına bakarım. Bunlara baktığımızda bu arkadaşlarımızın çoğunluğu çift dilli, eğitim almış insanlar, yaklaşık 60 bin kişilik bir aileden bahsediyoruz. Aslında yarım milyonluk bir oy potansiyeli var bu insanların. Siyasilerin de bunu gözönüne alması lazım. Bu arkadaşların mahkemeler de dahil haklı oldukları ortada. Bu arkadaşların hakkını ararken bazı insanlara rahatsızlık verdik. Bundan da mutluyum. FETÖ'nün en sevdiği şey devlete küskün insanların olmasıdır. Bu insanların hakkının verilmesi lazım. Bu insanların fark dersi varsa bile bir formül üretilip eksik dersleri verilebilir. Biz TUS sınavına bu arkadaşları Kat sayı mağduru olarak sokuyoruz. Devlet bir vatandaşına zorluk çıkaramaz. Müslüman müslümana bunu yapmaz. Biz Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. FETÖ irtibatlı bir üniversite varsa ve buralara giden varsa bunlar ayıklansın. 500 bin insanı mağdur etmememiz gerekiyor. Ben bu arkadaşların hakkını ararken devletimiz için yapıyorum bunları. Çift dil bilen ve eğitim almış insanları yurt dışına kaptırmamamız gerekiyor." dedi.

"Yasama, yürütme ve yargı evet diyorken birkaç bürokratın yüzünden bu arkadaşlarımızı kaptırmamalıyız. ABD tıpçılara kapı açıyor. biz niye 2 bin Türk doktoru dışarıya gönderelim. Sağlık Bakanımıza çağrıyı yaptık. Bu gençleri beyin göçüne kurban etmeyelim. Bu yayını izleyen bürokratlar olduğunu biliyorum. Hata yapılmış olabilir ancak gelin biz bu insanları kazanalım. FETÖ ve başka bir terör örgütü bağı olanlar varsa devletimiz büyük ayıklasın. Bu kardeşlerimiz bir önce kurtulsunlar. Arkadaşlarımızı sisteme kazandıralım. Gelin bu arkadaşların hakkını teslim edelim. Herkes bu problemlenden kurtulsun. Bizim taraf olduğumuz Lizbon Sözleşmesinin gereğini yapalım."

Mehmet Özmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen neden bir adım atılmadı? Bu FETÖ'nün istismarından mı kaynaklanıyor?

Özkoçak, FETÖ'nün istismar ettiği yıllar belli 2011-2014 kimin imza attığı bellidir. 2011 itibarıyla denklik verilmiş dosyaları açıp ortaya koyalım. Yüzde 10'dan fazla bir sapma yoktur.

Mehmet Özmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen YÖK neden bu sorunu gidermiyor?

Özkoçak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu durumu tamamen bilemez, yine buna benzer bir olay oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız YÖK'ün yapısını net bir şekilde bilemez. Yasama, yürütme ve yargının yapın dediği yapılmıyorsa o kurumda bir sorun vardır. Devletimiz bu mağdurların sorunlarını çözsün sonrasında Lizbon Antlaşması'nı tanımıyoruz desinler. Sadece bir defaya mahsus bir yasa çıkarılsın ve bu mağdurların sorunu çözülsün, bir defaya mahsus olarak isteniyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 defa çözün talimatı var."

Mehmet Özmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrine rağmen YÖK yönetimi bunu çözmüyorsa gerçekten ortada büyük bir sorun var.

Şuataman, "Mehmet Bey Cumhurbaşkanımızın emrine rağmen bu sorun çözülmüyorsa ortada gerçekten büyük bir problem vardır. Ben diplomamı parayla almadım. Tam 7 yılı mı verdim? Parayı ver diplomayı ver bu mümkün değil. Bizi acilde staja tabi tutsunlar ancak TUS sınavına dahil etmesinler, kat sayılarımız çok düşük hesaplanıyor. TUS'ta iptal edilen sorular bize eksi olarak yansıyor." diyerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Canlı yayına katılan izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyetine inandıklarını ve eksik bilgilendirildiği noktasında birleşti.