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Dr. Tahir Ateş’ten Bodrum Belediye Personeline Müjdeyi verdi

Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Dr. Tahir Ateş’ten Bodrum Belediye Personeline Müjdeyi verdi

Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, yerel seçimleri kazandıkları taktirde Bodrum Belediyesin de çalışan bütün personele çalışma güvencesi vereceklerini ve personelin yerlerinde değişiklik olmadan işlerine devam edeceğini açıkladı.


Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala dur durak demeden Bodrum’u karış karış gezip vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Konacık mahallesinde ziyaretlerde bulunan Ateş, vatandaşlara seçildikleri taktirde yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Konacık sanayi esnafını da ziyaret eden Ateş, esnafın büyük ilgisi ile karşılaştı. Dr. Tahir Ateş, dükkan dükkan gezerek esnafın sorunlarını dinledi.


“Artık Yeter! Çöp, Çukur, Çamura yer yok”


Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Tahir Ateş şu ifadelere yer verdi “Bugün Konacık sanayisini gezerek esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın çok büyük teveccühleriyle karşılaştık. Biz daha öncede söylemiştik Bodrum’un en büyük sorunu çöp, çukur, çamur diye. Bodrum merkez başta olmak üzere hemen hemen tüm mahallelerimizde çok ciddi alt yapı sorunu var. Bozuk yollardan dolayı vatandaşlarımız artık arabalarının alt takımını yaptırmaktan muzdarip hale geldi. Sanayi esnafımız artık kendi arabalarımızın alt takımını değiştirmekten bıktık diyor. Bir esnafımız bir ayda üç kez arabasının alt takımını değiştirdiğini ifade etti. Artık yeter Bodrum’da çöp, çukur, çamura yer yok. Yaptığımız projelerle bu sorunları ortadan kaldıracağız”.


“İlk işimiz maaşları ödemek olacak”


Belediye’de çalışan hiçbir personeli mağdur etmeyeceklerini de belirten Ateş, “çalışan işçilerimizin aylardır maaşlarını almadıklarını gördük. Koltuğa oturmadan önce yapacağımız ilk şey mağdur olan işçilerin maaşlarını ödemek olacak. İşçilerimize çalışma güvencesi vereceğiz. Bütün işçilerimize sesleniyorum, hiç biri korkmasın ve endişelenmesin. Her işçi kendi çalışmış olduğu birimde işine devam edecek. Hiçbir personeli işinden çıkarma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bizim getireceğimiz sistemle yeni personele bile ihtiyaç duyulacak”dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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