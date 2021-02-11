Dr. Şenocak'tan Prof. Boynukalın'a destek: "Müslümanlar fabrika ayarlarına döndüklerinde Cumhuriyet de dönecek'

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın dün twitter hesabından, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." çağrısı yapmış ve bu çağrısından sonra malum medya tarafından linç edilmişti. Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan Prof. Boynukalın'a destek geldi.

"Müslümanlar fabrika ayarlarına dönünce Cumhuriyet de dönecek." diyen Dr. Şenocak, "Anayasada İslam'ın olmasından rahatsız olan Cumhuriyet'in kurucusu Yunus Nadi, Şeyh Seyfi Efendi'ye yazdığı ve Yeni Gün gazetesine yardım istediği mektupta savaşın şeyhlerin himmetiyle kazanıldığını belirtir.(Yeni Gün,1922)." ifadesini kullanarak Cumhuriyet paçavrasına tepki gösterdi.

'Yunus Nadi ve çizgisindekilerin istismarı'

Dr. Şenocak sözlerine şöyle devam etti: "Burada murad olan, 'himmet' değil, dün şeyhlere, hocalara mektup yazıp yardım isteyen bugün ise Anayasa'ya 'İslam' yazılmasından rahatsız olan gezete Cumhuriyet'in kurucusu Yunus Nadi ve çizgisindekilerin istismarını zemdir."