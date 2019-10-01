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Dr. Şenocak'tan Deprem uyarısı: Ya hiç beklenmeyen şiddette bir yer sarsıntısı yaşanırsa

5,8 şiddetindeki İstanbul Depremi sonrasında Müslümanlara bazı tavsiyelerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Müslümanlar madde planında yapması gerekenleri ifa ederek mana planında da Rab'lerine tevekkül etmeliler." dedi ve şu örneği verdi: "Ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayan Allah-u Teala'ya tevekkül edilmelidir."

01 Ekim 2019 Salı 13:47

 Taha Emre Özdemir  Ankara  5,8 şiddetindeki İstanbul Depremi'nden sonra yaşanan endişeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Müslümanlar madde planında yapması gerekenleri ifa ederek mana planında da Rab'lerine tevekkül etmeliler." dedi.

"Eğer bir deprem söz konusuysa ve onunla alakalı hazırlık yapmak gerekiyorsa binalar öyle muhkem yapılacak ki sanki sadece madde planı var gibi o şartlar kamilen yerine getirilecek." diyen Dr. Şenocak, şunları söyledi:

"Diyelim ki o binalar belki 8 belki de daha şiddetli bir depreme göre inşa edildi. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir boyutta yer sarsıntısı olduysa madde planındaki bütün tedbirlerin iflas ettiği an ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayan Allah-u Teala'ya tevekkül edilmelidir. Yani duaya öyle bir teslimiyet olacak ki sanki madde planında hiç hazırlık yapılmamış gibi dualarla kainatın sahibine iltica edilecek."

"Müslümanların tevekkülü o kadar muhkem olacak ki sanki madde planında hiç hazırlık yapılmamış gibi Allah'a tevekkül edilecek. Madde planında da sanki tevekkül diye bir hakikat yok gibi bütün tedbirler alınacak."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İhsan Şenocak
  4. istanbul depremi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah16 dk önce
    Japonun akıl hocası 9 şiddetindeki depremden etkilenmeyen bina yapmayı öğretir, bizdeki de bu işte. Ondan sonra müslümanlar neden geri? 

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