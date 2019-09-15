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Dr. Şenocak, Tarikatlara saldırıyı değerlendirdi: Bu kitle hasta ruhlu insanlardan oluşuyor

Twitter'da Menzil hashtagh'i ile Tarikat ve Cemaatlere yönelik başlatılan karalama kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. İhsan Şenocak, "Bu kitle hasta ruhlu insanlardan oluşuyor." dedi.

15 Eylül 2019 Pazar 16:39
Dr. Şenocak, Tarikatlara saldırıyı değerlendirdi: Bu kitle hasta ruhlu insanlardan oluşuyor

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

"Allah Resulu Aleyhisselam'ın bütün bir cemiyeti kuşatan hayatının farklı cepheleri vardır. Bir cephesi Medrese, bir cephesi Tekke, bir cephesi de Camidir." diyen Dr. Şenocak, "Efendimiz Aleyhisselam'ın ilim yönü Medrese’de, ibadet yönü Cami’de, takvası ise daha çok Tekke'de tezahür eder. Manevi bir neseple Allah Rasulü’ne ulaşan Alimlerimiz Medrese'de hem ferdin, hem cemiyetin, hem de devletin İslam'a göre nasıl teşekkül edeceğinin esaslarını okuttu. Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi dersler yanında Edebiyat, Coğrafya, Mantık, Matematik ve diğerleri hep bu bağlamda okutuldu. İlim, insanın var oluş gayesinden koptuğu anda zehre döner. “İhya”ya memurken “ifsad” eder." ifadelerini kullandı.

'İslam toplumunu tarih boyunca Cami, Medrese ve Tekke ayakta tutmuştur'

“İlmin mutlaka amel boyutu olacak. İnsan niçin dünyadadır? Neden yaratıldı? Eşya ile münasebeti nedir? Bu soruların cevabını bulamayan bir akıl, serseri bir mayından farksızdır. Akıl en büyük sual olan “Niçin yaratıldım?” terkibinin cevabını bulduğunda “ilim” onu “amel”e taşır. Amellerin en faziletlisi ise namazdır. Cami de öncelikle namazın karargahıdır. Medresede öğretilen, camide hayata taşınan hakikatin yalnız rıza-i ilahi için olma boyutu var. Bununla derinlemesine alakadar olan müessese ise Tekkedir. Tekke’de Allah Resulu (AS)'ın zühd ve takvası anıtlaşır. Mümin Tekke’de daha çok bütün ibadetleri sadece Allah'ın rızasına nail olmak için yapma iradesini kuşanır. Tarih boyunca İslam toplumunu Cami, Medrese ve Tekke’den oluşan üç sütun ayakta tutmuştur."

‘Emperyalizme karşı mücadelede Sufiler ön safta yer aldı'

"Anadolu Moğol ve Haçlı istilasıyla sarsılıp Medrese ve Cami viraneye döndüğünde Yunus Emre büyük bir Sufi olarak sahneye çıktı, yüreklere hakikat aşısı yaptı, sanki her mısrasıyla “İslam yenilmedi, yenilmeyecek, iradenizi kuşanın, küfrü yere sermek için ayağa kalkıyoruz.” dedi. Anadolu’ya ruh verdi. Emperyalizme Karşı Mücadelede Sufiler hep en Ön Safta Yer Aldı. Ümmet ve İslamiyet adına Sufilerin ne kadar büyük bir güç olduğunu gören Emperyalizma, gençliğin Tasavvufa yönelişin önüne geçebilmek için medyayı iftira ve yalan merkezi olarak kullandı, Tekkelere en çok iftira atanları en büyük gazeteci olarak ödüllendirdi. Tekkelerin Manevi mimarlarının hayatlarını en sefil insanların hayatına benzeterek sinemaya ve tiyatroya taşıdı. Yakın dönemde kaleme alınan romanlara bakıldığında oradaki Şeyh karakterleri, hep başkalarının malıyla geçinen, gözü başkaların kadınları üzerinde olan insanlar olarak anlatıldı. En iffetli insanlar, en iffetsiz müptezeller gibi gibi sinemaya taşındı. Bunların kitaplarından, dergilerinden, ekranlarından etkilenen ve Tekke'nin kapısından içeri girmekten imtina eden bir nesil yetişti. Haçlı çocukları bununla Yunus’tan intikam aldı.

'İstiyorlar ki milletin çocukları Tekkelerden nefret etsin'

"Bu ifsad harekatını yönetenler perdenin arkasında… Sahnede görünenler ise onların zehirlediği hasta ruhlar. Hastaya kızılmaz. Hasta merhametle tedavi edilir. Biz perdenin arkasındakilerle hesaplaşacak, sahnedekileri ise İslam’la tedavi edeceğiz. Buna mecbur, buna memuruz. Asıl mesele bu tiyatroyu yazan insanlar… Onlar istiyorlar ki milletin çocukları diriliş üssü olan Tekkelerden nefret etsin. Gitmesinler, görmesinler ve tanımasınlar. Biliyorlar ki Tekke’yi tanıyınca artık kendilerinin müşterileri olmayacak. Millet putlardan kurtulacak. Akılları ve ruhları Batı'nın kölelerine hizmet etmeyecek."

'Onlar kendi varlıklarını Ümmet'in varlığına feda ettiler'

"Eğer gençler bunların menfi propagandasından kurtulup da Şeriat’a sıkı sıkıya bağlı bir tasavvufun dünyasına girerse orada Bediuzzaman, Mahmud Sami Efendi, Mehmed Zahid Kotku, Mahmud Efendi ve Muhammed Raşid Hazretleri gibi muhterem zatlar görecek. Medyada anlatılanlar ile Tekke’de ki gerçek hayat arasında gece ile gündüz kadar fark olduğunu idrak edecek. Onların dünyasında “dünya” diye bir dert olmadığını fark edecek. Onlar kendi varlıklarını Ümmet'in varlığına feda eden kahramanlar. Onlar bize Abdulhakim Arvasi Hazretleri gibi “Necip Fazıl” hediye eden büyük hocalar.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:39
  1. İhsan Şenocak
  2. Emperyalizm
  3. İslam
  4. Cami
  5. Medrese
  6. Tekke

YORUM YAZ

  • ORHAN İNAN ORHAN İNAN 30 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN. İSLAMA HİZMET EDEN BÜTÜN MÜSLÜMANLAR, TAKDİR EDİLMEYİ HAK EDİYOR. RABBİM ONLARDAN RAZI OLSUN. BU GÜNE KADAR HİÇ BİR TARİKATA DAHİL OLMADIM, ANCAK HİÇ BİRİNE DE KARŞI OLMADIM. YÜREĞİM ONLARA SEVGİ VE SAYGI BESLEDİ. ŞİMDİ KÜFÜR EHLİNİN VE SAPKINLARIN SALDIRILARINI GÖRÜNCE KIYMETLERİNİ ANLAR OLDUM. ALLAH TEZ ZAMANDA BENİ DE DOSTLARININ ARASINA KARITIRIR, INŞALLAH.
  • Kocasolak Kocasolak 32 dk önce
    Medrese ve tarikatlarımız bizim ATAR DAMARLARIMIZDIR, onlara en çok zarar veren de maalesef bu günümüzde tarikatçilik yapanlardır. Tarikat her önüne geleni zikir halkasına KATAMAZ. Önce eğitir, donatır, ahlaki hiyerarşide BELLİ BİR YERE geldikten sonra, zikire katılmasına İZİN verilir. Adam neyin ne olduğunu belirterek yapmak zorunda. Ha tarikatlar paradan ve kadından uzak tutulmalı.
  • mikiforovmikiforov33 dk önce
    Zaten bu söylemlerle insanları peşine takan tipler , müslüman camianın lgbti feminist derneklerle istanbul sozlesmesi 6284 gibi pisliklerin ortadan kaldirilmasini gundeme getirmesi sonrası karşı atak olarak one sürdüler kısacasi bu söylemler bizim camiaya verdikleri bir karsılık... isin kotüsü onlar bu gündemi toplumun geneline ve hukumet kesiminin gündemine sokabilecek gürültü ve tantanayı cıkartabiliyorlar müslümanın diyenler ise islamın temel degerlerine ters lgbti istanbul sozlesmesi suresiz nafaka kadının beyanı esastır 6284 cedaw etcep gibi genc evlilere zulüm pisliklerden bi haber veya bana dokunmayan yılan bin yaşasın gafletinde cahilliginde... dün kadem in diger kolu olan tgsp isimli Ab fonlarından beslenen - islami - !!! dernek musluman kesimin onde gelen mutefekkir , gazeteci ve entellektüellerini ikna etme programı adi altında seminer / toplantı düzenledi ama bu tarz etkinlikler toplum nezinde ki yaraları tedavi etmeyecek imajınızı düzeltmeyecek hatalardan dönmek icin cok fazla zamaniniz yok buradan da hatirlatmis olayim
  • KızgınKızgın35 dk önce
     28 Şubat sürecindeki kalkancılar aczi mendiciler gibi faaliyetlerde bulunacak olanlar sağa sola saldırıp işte cemaatler böyle algısı yaratacakkar olacak. ..zaten başladı da geçenlerde sapık bir topluluk olan selefilerle taşlı sopalı silahlı bir kavgaya tutuşanlar oldu
  • OkurOkur36 dk önce
    Hangi tarikat hak yolda olduğunu iddia ediyor; iddiada bulunanlar eleştirdikleri devlet yönetiminden, istedikleri gibi her türlü menfeaatten yararlan, senin eleştirdiğin devlet kurumlarıyla emri bilmagrufu nehyi anıl münkeri yerine getirecek kişileri yetiştiriyor; beyle kendinize gelin ; bugün devletimiz o görevleri yapıyorsa size başka görevler düşer; mesala vakıf kurdu isen vakfı ayakta tutabilecek gücün varsa , orda burda dilenmekle değil kendi paramla, malınla yaşarıyorsan yaşat benim başka hizmetler için devletime verdiğim vergilerle senin vakfını yaşatmak müslüman olarak benim görevim değildir.Devletimin İslami görevini fazlasıyla yaptığını düşünüyorum. Dün kü geçmiş islam devletleri vâkıf, tekke, medresede verdiği eğitimi bugün okullarında veriyor sen almasını bilmiyorsan ben ne yapıyım....
  • KüstahKüstah38 dk önce
    15 temmuzdan sonra da belirtmiştim abd nin herzaman a-b- c planı olur fetöden sonraki cemaatleri ...dir ve ne kadar fetöcü varsa ...de toplandılar, çok iyi biliyorum...
  • GerçekGerçek44 dk önce
    İslâm dinini yaşadıkça mutlu oluyorum çok şükür Rabbim e. İnşallah herkese nasip eder Rabbim.
  • Serdar ŞimşekSerdar Şimşek46 dk önce
    Sanki solcuların,laiklerin,CHP lilerin kurdukları eşcinsel,alkolik,dinden kopuk gençlerin yetiştirenve dinsiz bir toplum yaratmaya çalışan dernekler tarikat değilmi ve bunlar en kötü tarikattan dahatehlikeli.

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