Dr. Şenocak anadilde ibadet tartışmalarına noktayı koydu! 'Yüce Kur'an'a hasım olanların isteği'

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Twitter hesabında yuvalanan azgın azınlık, yaptığı paylaşımlarla İslami değerleri hedef aldı. Türkçe ezan ve ibadet konusunu gündeme getiren çevreler, haddi aşan ifadeler kullandı.

İbadet anadille yapılır mı?

İbadetlerin anadille yapılıp yapılmayacağını değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İmam-ı Azam tarafından geçtiğimiz dönemde verilen bu yöndeki fetvayı hatırlattı. "İmam-ı Azam Hazretleri bir dönem ibadetlerin Farsça okunabilmesi hususunda fetva vermiştir." diyen Dr. Şenocak, "İmam-ı Azam neden böyle bir fetva verdi? İran İmparatorluğu çökmüştü. Onbinler Müslüman oldu. Tabi Hazreti Ömer zamanında çöküyor ama insanlar yeni yeni Müslüman oluyor. 70 yaşında bir kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretme imkanınız var mı? Bir kişi olsa öğretiriz. İki kişi, üç kişi olsa da öğretebilirsiniz. Ama bir anda onbinlerce insana öğretme imkanınız olmaz. Dolayısıyla onbinleri kurtarmak için bu yönde bir fetva verildi. Fakat sonra İmam-ı Azam Hazretleri bu fetvayı geri aldı. Bütün İmamlar 'Bu olmaz' dedi." ifadelerini kullandı.

Yüce Kur'an'a hasım olanlar...

Dr. Şenocak, sözlerinin devamında şu tespitini paylaştı: "İmam-ı Azam'ın bu fetvasından sonra Kur'an-ı Kerim'e hasım olanlar, farklı zamanlarda yüce Kur'an'ı dillerine tercüme edip namazda onu okutmak istiyorlar. Bu durum maalesef Türkiye'de de oluyor."

Twitterda yapılan bazı densiz paylaşımlar: