Dr. Şen Afganistan'daki uyuşturucu batağını deşifre etti! Uyuşturucuda kim, kimdir?

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Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Şen, Afganistan'daki uyuşturucu üretiminin 2001 yılında Taliban iktidar ile yüzde 97 oranında düştüğünü söyledi.

Taliban iktidarında dibe vurdu!

"Türkiye’de etkili olan ithal algılardan biri de Taliban’ın uyuşturucu ticareti yaptığıdır." diyen Dr. Şen, "Oysa Taliban iktidarı döneminde uyuşturucu üretimi %97 oranında azalmıştır." ifadesini kullandı. BBC tarafından hazırlanan bir habere dikkat çeken Dr. Şen, "Birleşmiş Milletlerin hazırladığı tabloda da Taliban liderliğinin haram fetvasıyla uyuşturucu üretimi dibe vurmuştur." dedi.

Uyuşturucu üretimini CIA sürdürdü

Uyuşturucu üretiminin ABD işgalinden sonra CIA eli ile yapıldığını belirten Dr. Şen, şunları söyledi: "İngiltere, İtalya ve Finlandiya sponsorluğuyla hazırlanan bu raporda Afganistan’da uyuşturucu üretiminin seyri ele alınıyor. Taliban liderliğinin yasaklamasıyla büyük bir eroin krizi yaşandı. ABD işgali sonrası CIA direkt eroin ticaretini eline aldı."

Türk medyasına eleştiride bulunan Dr. Abdulkadir Şen, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk medyası çoğu zaman taraftar olduğu siyasi yapıların etik değerine önem vermiyor. Oysa savunduğumuz kesimlerin ahlaki sicili önemsiz olabilir mi? Kendi halkı nezdinde karşılığı olmayan tiranlaşmış liderleri savunmak aynı zamanda yanlış ata oynamak oluyor."

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor