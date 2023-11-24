Dr. Özlü'den Akit'e ziyaret

Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli bir misafirini ağırladı. AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden olan ve adı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile anılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, akit’i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Dr. Özlü, gelecek dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlü’ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Özlü ayrıca, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programına katılarak son dönemde Düzce’ye kazandırdıkları hizmetler ve devam eden projeler hakkında önemli bilgiler verdi.