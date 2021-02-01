Dr. Özer, koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenleri cevapladı: Aşı çok daha güçlü ve hızlı antijenik yapı sağlıyor

Koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, "Aşı olunduktan sonra koronavirüs mikroorganizması vücuda alınsa bile hastalığın meydana gelmeyeceğini öngörüyoruz." dedi.

'Aşılamadan sonra virüs bulaşsa da hafif atlatılır'

Yapılan araştırmalarda türüne göre değişmekle birlikte aşılama işlemi yapılanların hastalığa yakalansa bile hafif geçireceğini vurgulayan Dr. Özer, "Elimizdeki verilere göre aşılama işleminden sonra Covid olunsa bile kişilerin hastalığı hafif geçirecekleri görülüyor. Hastanede ya da yoğun bakımda yatan hastaya dönüşmeden virüsü vücuda alsalar bile üst solunum yolu enfeksiyonu olarak basit bir şekilde geçirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

'İlk doz aşılamadan sonra virüs bulaşma ihtimali var'

"İlk aşıyı olduktan sonra aradaki 1 ay içerisinde tabii ki koruyuculuk tam olmadığı için hastalık kapma ihtimali var." diyen Dr. Özer, "Hastaların bu süreci hafif atlatmasını bekliyoruz çünkü vücutta az da olsa bir miktar hücre bu virüsü tanıyor olacak. O noktada tamamen kişinin bağışıklık sistemi önemli. Tek dozluk aşının bile oldukça yüksek antikor oluşturabileceği bir hasta kitlesi olacaktır. Covid-19 virüsünü aldığı anda bir doz aşı olduğu ve antikor geliştirdiği için hastalığı hafif geçirdiğini göreceğimiz bir hasta grubu olacak. Bir doz aşı ile hiç korunmayan, antikoru hiç yükselmeyen hasta grubu da olacaktır. Öte yandan hiç aşılanmamış gibi olan ve bu koronavirüsü vücuduna bir aylık dönemde alıp da gerçekten ağır hastalığı geçirenler de olacak." ifadelerini kullandı.

'Hastaya özel değerlendirme yapılacak'

Dr. Songül Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşı olsa da olmasa da hastanın şikayetleri ön plandaysa tedavisini yapacağız. Şikayet ya da semptomlar az ise ona göre tedavi uygulayacağız. Tek doz aşı şu anda hastalığı tamamen korumada yeterli değil. Şimdiki bilgiler bunu gösteriyor. O yüzden çok büyük ihtimalle vücutlarına bu virüs girdiğinde hasta olabilirler ama hastalığı hiç aşı olmayanlara göre daha hafif geçireceklerini bekliyoruz."

'Aşıdan sonra yapılan PCR test sonucu negatif çıkar'

"PCR testi vücutta o anda hastalık yapma yeteneğinde olan bir mikroorganizmanın tespit edilmesine dayalı bir testtir. Solunum yolu akıntılarından sürüntü yoluyla aktif olan virüsü tespit ederek PCR testinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Ancak aşı olan kişilerde böyle bir mekanizma olmaz."

'Aşı olanların süper taşıyıcı olma ihtimali bulunmuyor'

"Vücutta çok fazla mikroorganizma olsa da o mikroorganizmanın nasıl bir özelliğe sahip olduğu önemli. Aşıdan sonraki mikroorganizmalar hastalık üretme yeteneği ortadan kaldırılmış virüslerdir. O yüzden süper taşıyıcı olduklarını düşünmelerine gerek olmadığını söyleyebiliriz."

'Hücreler aşı sayesinde virüse hazır oluyor'

"Vücuttaki mevcut hücreleri hastalık yapma gücü azaltılmış aşı uyarıyor ve hafıza hücrelerine o mikroorganizma yerleşiyor. Mikroorganizmaya karşı hangi hücrelerin kullanılması gerektiğini vücut öğrenmiş oluyor. Gerçek hastalık etkeni ise virüs vücuda girdiğinde hücreler artık hazır oluyor. Eğer aşılıysak daha hızlı ve daha güçlü yanıt verebiliyoruz. Gerçek hastalık etkeni aşı olduğumuz halde vücudumuza girebilir ama onu ortadan kaldırmamız kesinlikle çok daha büyük bir ihtimal olur. Çok daha güçlü ve hızlı bir antijenik yapı için aşı oluyoruz."