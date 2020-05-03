Dr. Onur Akın: "İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur"

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Onur Akın, Ramazan ayında yapılan en büyük hatanın iftar saatinde hızlı yemek yemek olduğunu belirterek, iftar yemeğinin bir saate yayılmasının sindirime büyük faydası olacağını söyledi.

Medova Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Onur Akın, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı vatandaşların iftar saatinde daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Normalde üç olan öğün sayısının Ramazan ayında ikiye düştüğünü ifade eden Dr. Akın, "İftara çok hızlı başlamak, 10 veya 15 dakika içerisinde yemeyi tamamlamak en büyük hatalardan birisi. Tabii bundan sonraki süreçlerde ise midede olan rahatsızlıklarla beraber ağza acı ve ekşi su gelmesi, tabii reflü hastalarımızın hastalıklarının aktif olmasıyla bu sorunları bekleyebiliriz. Tabii bu arada kronik olan hastalarımız var; tansiyon, şeker ve kalp hastaları gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın da bu tür uyarılarımıza dikkat etmelerini öneriyoruz. Biz kendi alanımızda incelersek uzun süre açlıktan sonra bir anda mideye yüklenmek midede şişkinlik, hazım bozukluğu ve reflü şikayetleri artışı beklenebilir. Bizim önerilerimiz bir bardak suyu içtikten sonra birkaç dakika beklemek. Daha sonra hafif bir çorba, ağır yağlı olmayan, çorbadan sonra biraz daha beklemek ve daha sonra bir ana öğün yemek. Yalnız yemeği yerken çok yavaş ve iyi çiğneyerek yemeliyiz. Yani iftar yemeğimizi birkaç saate yayarsak sindirime büyük fayda sağlamış olur. Sahura kalktığımızda ise yine su ile başlayıp, kahvaltı şeklinde sahur yapmamızda fayda var. Süt ve süt ürünleri, haşlanmış yumurta, tuzsuz zeytin yenilebilir. Sahur yaptıktan hemen sonra yatmamakta da fayda var" dedi.