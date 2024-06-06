Dr. Mustafa tek tek açıkladı! Ayak başparmağındaki eğrilik: Bu 5 belirtiye dikkat! Kadınlarda 10 kat daha fazla

Başparmakta çıkıntı ile kendini gösteren ayak başparmak eğriliği, genetik nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen Halluks Valgus, sivri uçlu, topuklu ve dar ayakkabılar ile tetiklenebiliyor. Genetik yatkınlığın da önemli oranda etki ettiği Halluks Valgus, annenizden ya da anneannenizden geçen kemik yapısından dolayı da oluşabiliyor. Kadınlarda 10 kat daha fazla görülen ayak parmak eğriliği, romatoid artritle tetiklenebiliyor. Oldukça önemli olan Halluks Valgusun, ayak başparmağında bulunan kemiklerdeki şekil bozukluğunun doktor gözetiminde düzeltilmesi gerekiyor.Vücut ağırlığının yüzde 30’luk bir kısmını taşıyan ayak başparmağı, şekil bozukluğuyla birlikte kalıcı kemik eğriliklerine, şiddetli başparmak ağrılarına, yürüyüş bozukluklarına da neden olabiliyor. Yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilen Halluks Valgus hakkında Op. Dr. Mustafa Altuntaş bilgi verdi.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ YAPMAK VE UZUN SÜRE AYAKTA DURMAMAK GEREKİYOR

Halluks Valgus zamanla gelişen ayak deformasyonlarına eşlik eden belirtilerle birlikte hem estetik hem de işlevsel olarak ayak sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı kemik yapısı, sağlıklı adımlara ve yaşamsal aktiviteleri doğru sağlamaya destek olmaktadır. Günlük yaşam içinde uzun süre ayakta kalma, iş yaşamı içinde konforsuz ve şık ayakkabı seçimleri, ayak deformasyonuna neden olabilen ayakkabılar, zaman içinde ayak eğriliğini ilerletebilmektedir. Ayak yapısını göz önünde bulunduran kişiler için, doğru ayakkabı seçimi rahatsızlığın seyrinde önemli bir etken olabilmektedir. Halluks valgus teşhisi alan kişiler mutlaka ortopedi uzmanından doğru ayakkabı seçimi konusunda öneri almalı, seçimlerini buna göre belirlemelidir.

HALLUKS VALGUSA EŞLİK EDEN 5 ÖNEMLİ BELİRTİ

Ayak başparmak ağrısının ilk ve en önemli belirtisi şiddetli veya az şiddetli ağrı olarak düşünülmektedir. Ağrıya eşlik eden belirtiler ise şu şekilde olabilmektedir;

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1. Eğri ayak parmağı görülmesi ve ayakkabı giyerken zorlanma

2. Ayak tabanında oluşan ağrılara eşlik eden ayak başparmak eğriliği

3. Başparmağın diğer parmaklara doğru eğilmesi ve zamanla dört parmakta da görülebilen deformasyon

4. Başparmakta oluşan ağrının gittikçe şiddetlenmesinden dolayı hareket kısıtlanması

5. Kadınlarda sivri, ince uçlu, topuklu ayakkabı giyerken, erkeklerde ise daha çok kundura giyilince ağrıdan dolayı oluşan yürüme bozuklukları

AĞRI İLE BİRLİKTE YÜRÜME ZORLUĞU DA EŞLİK EDEBİLİR

Şiddetli ağrılara eşlik edebilen başparmak eğriliği tedavi edilmeden ilerlerse zamanla ayak sağlığında olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bireylerin ayak başparmaklarında oluşan nasır görüntüsü, kızarıklık ve çıkık kemik, ayakkabı içinde sıkışarak yürüyüş ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilmektedir. Doktor önerisiyle yapılan Halluks valgus cerrahisi, ilerlemiş vakalarda olumlu sonuçlar sağlayabilmektedir. Ameliyatta, çıkık olan kısım çıkarılarak ayak başparmağındaki kemikler eski halindeki gibi hizalanmakta ve vidalanmaktadır. Bu yapılan müdahaleye osteotomi denilmektedir. En sağlıklı tedavi biçimine ve uygulanacak işleme doktor kontrolü sonucunda karar verilebilmektedir.