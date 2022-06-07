Dr. Mehmet Portakal: Fibromiyalji beraberinde kronik sorunlar getiriyor

Fibromiyalji, nedir?

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3'ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, dünyada nezle ve gripten sonra en sık rastlanan rahatsızlıkların bedensel ağrılar olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Halk arasında kas romatizması ya da kulunç olarak bilinen hastalık önce 20-40 yaş arasında başlıyor sonra 40-60 yaş arasında artarak farklılaşarak ve bazen de kronikleserek devam ediyor. Burada asıl sorun kronik enflamasyondur.”

FİBROMİYALJİ BERABERİNDE KRONİK SORUNLAR GETİRİYOR?

Fibromiyalji hastasının vücudunda, yıllar içerisinde gelişen kronik enflamasyon, asidoz, bağırsak bozukluğu, beyin kimyasallarında değişiklik ve fibrozitis (iltihaplı tetik nokta) mevcut oluyor. Kişi yaygın kas/ iskelet ağrıları, tutukluk, yorgunluk, uyku bozukluğu, başağrısı, huzursuz bağırsak sendromu, hazımsızlık, endişe/ depresyon anksiyete, eklem ve eklem çevresi sorunlarla boğuşuyor. Senelerce doktor doktor gezip sorunlarına çare arıyor psikolojisi bozulabiliyor.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dr. Mehmet Portakal fibromiyalji tedavisi için öncelikle "herkesin fabrika ayarı farklıdır; kişinin bireysel özelliklerine göre kalıcı iyilik halinin nasıl sağlanabileceği konusunda uygulanabilir ipuçlarını hayatınıza taşımak amaçlanmalıdır." diyor.

Dr. Mehmet Portakal’a göre redavide bütüncül yaklaşım, yani birden fazla sistemin eşzamanlı düzeltilmesi gerekiyor.

Dr. Portakal, tedavi sürecini şu şekilde açıklıyor: “Fibromiyalji bir ilaç alayım geçsin hastalığı değildir. Burada hastalık yok hasta vardır. Fibromiyalji tedavisinde kökten ve kalıcı sağlık için ilk yapılması gereken hücrelerin oksijenlenmesini artırmaktır bununla ilgili hem fizik tedavi yöntemleri var hem de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları var.

Fibromiyalji yaşayanlarda kişiden kişiye değişen idrar yolu enfeksiyonları; mesane, böbrek, idrar yollarında oluşan enfeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri 'İdrarda yanma ve ağrı hissi, sık sık idrar yapma isteği, idrarı tutmada zorluk, ateş ve halsizlik' olarak sıralanabilir.

Fibromiyalji hastalarının mast hücrelerinin daha fazla Histamin salgıladığı gösterilmiştir, ayrıca Gluten hassasiyetinin olması da idrar torbasının daha hassas olmasına yol açar; idrar tahlilleri yapıldığı zaman sonuçlar normal görünür ama bu şikayet romatizmaya bağlıdır.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

"Örnek olarak osteopati, lazer TMS, Biorezonans gibi modern fizik tedavi yöntemlerinin yanında bölgesel ozon oksijen tedavisi, PRP, hacamat /sülük tedavileri, bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerle tedaviler, egzersizler, damardan yapılan romatizma kokteylleri, vitamin mineral element destekleri ve beslenme programının düzenlenmesi çok önemlidir. Fibromiyaljide glüten, lektin, laktoz intoleransı gibi durumları sık yaşadığımız için belli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu saydıklarımızla birlikte sizin günlük yaşamınıza uygun bir yaşam tarzı planlamak ilk yapılması gerekenlerdir.”