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Dr. Mehmet Öz de BiP ailesine katıldı

ABD’de yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne ulaşan Mehmet Öz, BiP’teki “Dr. Öz ve Ekibi” kanalında, sağlıklı yaşamın sırları ve beslenme önerilerini takipçileriyle paylaşıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:42
Dr. Mehmet Öz de BiP ailesine katıldı

Turkcell’in 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği tüm operatörlere açık iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarını yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor. ABD’de yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne ulaşan Mehmet Öz, BiP’teki “Dr. Öz ve Ekibi” kanalında, sağlıklı yaşamın sırları ve beslenme önerilerini takipçileriyle paylaşıyor. “Keşfet” kanalında yer alan “Dr. Öz ve Ekibi”, sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi sağlıklı yaşama dair her alanda öneri ve bilgileri kullanıcılarla buluşturuyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:42
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