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Dr. Mehmet Nil Hıdır: Gümbet’i yeni iskelesine biz kavuşturacağız

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, Bodrum Gümbet’te Balıkçı Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 21:45
Dr. Mehmet Nil Hıdır: Gümbet’i yeni iskelesine biz kavuşturacağız

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, seçim gezilerine tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum Gümbet’te Balıkçı Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Dr. Hıdır, Gümbet’e kazıklı iskele sözü verdi.

 

Kooperatif üyelerinin taleplerini tek tek not alan Dr.Hıdır”İskele yolu otopark olarak işletiliyor dolayısıyla ücret talep ediliyor, yeni ücretsiz iskele yolu yapacağız. İskele güneybatı rüzgarlarına korunaklı değil koyun ucuna korunak yapılması gerekiyor. İskelede gece gündüz güvenlik önlemleri alınmalı diyorsunuz. Haklısınız. Gümbet Köyü’nün yürüyüş yoluna kavuşması şart. Arıtma tesisinizde sıkıntı çok, arıtma tesisini buradan alıp mehran ve osmoz sistemi ile arıtılması denizlerimizi korumak adına da, kamuoyunun sağlığı açısından da önemli. Mevcut arıtma tesisini de bir mesire alanı yapabiliriz“ diye konuştu.

 

Toplantının ardından Gümbet İskelesi’nde yürüyüş yaparak halkı selamlayan Dr.Hıdır “Kıyıya vurmuş lastikler, pet şişeler, derme çatma yapılmaya çalışılan çekek yerlerinin dünyanın gözbebeği Bodrum’a yakışmıyor. İşte bunları kendine dert edinecek, aktif olarak gezip görecek, halkla bir araya gelerek,halkı için çözüm üretecek bir belediye başkanına ihtiyacı var Bodrum’un ve Muğla’nın. Bunun için bizler gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık. Emaneti bize layık görürse halkımız Muğla’da bir şey değişecek, Muğla’da hizmet değişecek”dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:45
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