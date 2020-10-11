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Aktüel Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:03:36 -
Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar’ın cenazesi, Eyüp Sultan’daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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