Dr. İhsan Şenocak: Kumar devlet eliyle meşrulaştırılmasın

Ömer Faruk Şahin Ankara

'Milli Piyango' adı altında meşrulaştırılan kumara tepki gelmeye devam ediyor. Birçok piyango bayisi önünde şimdiden uzun kuyruklar oluşmaya başlarken, konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak, “Piyango, hırsızlığın devlet eliyle meşrulaştırılmış şeklidir. Bunun olduğu, uygulandığı bir toplumda ne okullarda çocuklara ahlak, ne de sadakat aşılanır. Devlet eliyle çocuklar, gençler kumara, sahtekarlığa bu sözde ‘meşru’ yoldan alıştırıyorlar. İslam gümrükte mahpus bir ilaç bir gibidir bugün. Biz bütün vakıflarımız, hocalar, alimler, müftüler ortak bildiri yayınlamalıyız. Anlatmalıyız. Bir gün amuda kalkmış olan insanlar ayakları üzerine oturunca bunun ne büyük bir soygun ve cinayet olduğunu görecek ve buna müsaade edenleri ya vicdanlar ya da tarih bir gün yargılayacaktır” diye konuştu.

‘Çocukların sofrasından ekmeğini çalıyorlar’

“Kumar insan aklının keşfettiği en eski soygun şeklidir” ifadelerini kullanan Şenocak, “Kumarda ikramiye çıkanlar değil, kumar organizasyonunu yönetenler asıl parayı kazanırlar. Onlar sokakları temizleyen işçi kardeşimizin, inşaatta amelelik yapan usta kardeşimizin yevmiyesinden, evinde çocuğuna alacağı ekmeğin parasından kazanırlar. Bu işçi kardeşimiz yolda bu piyango kuyruğunu görür ve ‘Acaba ben de mi alsam?’ diye o tuzağa gider. Bin kişi yatırır, bir kişi alır. Neyi alır peki? Akşam evine giderken çocuğuna alacağı ekmeğin parasını yatıran bir babanın parasını alırlar. Çocukların sofrasından ekmeğini çalarlar. Babasını aldatarak çalarlar. Ve sonra bunu uyuşturarak, aldatarak yaparlar. Çalmış oldukları parayı insanların bir kısmına dağıtarak büyük törenlerle bunun reklamını yaparlar. Öyle bir görüntü verirler ki, sanki buraya para yatıran herkes ikramiye kazanıyor zannedersiniz. Piyango, hırsızlığın devlet eliyle meşrulaştırılmış şeklidir” ifadelerini kullandı.

‘Haram gençlerin gözünde meşrulaştırılıyor’

Kumarın uygulandığı toplumlarda ne okullarda çocuklara ahlak, ne de sadakat aşılanamayacağını belirten Şenocak, “Millet ve devlet malını korumak anlatılamaz hale gelir. Anneler, babalar çocuklarına yetim malına el uzatma diyemez. Bu konuda muvaffak olamayız. Devlet eliyle çocuklar, gençler kumara sahtekarlığa bu sözde ‘meşru’ yoldan alıştırıyorlar. İslam gümrükte mahpus bir ilaç gibidir bugün. Konuşuluyor İslam deniyor. Haramdan uzak durun deniyor ama haramın ne olduğu anlatılmıyor. Haramı herkesin yapması, haramları gençlerin gözünde meşrulaştırıyor” şeklinde konuştu.

‘Ortak hareket etmeliyiz’

Kumara karşı birlik olmaya ve harekete geçmeye çağıran İFAM Kurucusu Şenocak, “Biz bütün vakıflarımız, hocalar, alimler, müftüler ortak bildiri yayınlamalıyız. Anlatmalıyız. Hırsızlık yapmama, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yememe çağrısında bulunmalıyız. Bir gün amuda kalkmış olan insanlar ayakları üzerine oturunca bunun ne büyük bir soygun ve cinayet olduğunu görecek ve buna müsaade edenleri ya vicdanlar ya da tarih bir gün yargılayacaktır. Allah ıslah eylesin” değerlendirmesinde bulundu.